2021/09/29 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية.‏نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار.

مصطفى الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي معلقاً على بيان المرجع السيستاني: نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي معلقاً على بيان المرجع السيستاني: نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).