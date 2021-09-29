2021/09/29 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى الالتزام بالقانون والمشاركة الواسعة بالانتخابات.وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد بيان السيد السيستاني..



الكاظمي يدعو الى الالتزام بالقانون والمشاركة الواسعة بالانتخابات المركز الخبري الوطني.

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