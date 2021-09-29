ترياق النكوص عن الديمقراطية - محمد مهاجر

2021/09/29 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -تمر بلادنا هذه الأيام بمناخ سياسى في غاية الهشاشة.



وهو وضع يمكن قراءته في اطار عملية الانتقال الديمقراطى وهى عملية بالغة التعقيد.



فمن ناحية تبدو من تصريحات الفاعلين الرئيسيين ان السواد الأعظم منهم لا يرغب في الرجوع الى الحكم الدكتاتورى.



ومن ناحية أخرى أخرى أصبحت بعض الممارسات من قادة فصائل عدة من المجتمع بما فيها قادة عسكريين توحى الى بان هنالك توجهات نكوصية عن التحول الديمقراطى.



فما هي مبررا ......





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