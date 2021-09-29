أدوات الهيمنة الإمبريالية -النّاعمة- - الطاهر المعز

2021/09/29 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز من أدوات الهيمنة الإمبرياليةالتضليل الإعلامي توطئة:خصص الإعلام السائد في العالم صفحات ونشرات وبرامج خاصة بالذّكرى العشرين لانفجارات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ولكنه لم يُولِ اهتمامًا يُذْكَر للذكرى الثامنة والأربعين للإنقلاب العسكري الذي نظمته الشركات والإستخبارات والحكومة الأمريكية في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1973 ضد السلطات المُنْتَخَبَة بتشيلي، ولا بذكرى "مجازر أيلول الأسود" ضد ال ......





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