الفيلم الفلسطيني بين السردية والواقعية المفرطة والإيديولوجية(2) - محمود الصباغ

2021/09/29 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغالقسم الثاني: فيلم "الجنة الآن" للمخرج هاني أبو أسعد رغم أن فيلم "الجنة الآن"، أنتج بعد نحو ستة عشر عاماً من "نشيد الحجر"، إلا أنه يتقصى بعض الدوافع السياسية والاقتصادية والنفسية للانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في سياقات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



لكن هاني أبو أسعد يقارب فيلمه بطريقة أسلوبية مختلفة عن خليفي.



فبينما يستخدم خليفي التباين لتحديد المستويات المتعددة لمعاناة ......





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