وزير الثقافة يصدر قراراً بعزل الموظفة المشاركة في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

2021/09/29 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأربعاء، قراراً يقضي بعزل موظفة في الهيئة العامة للآثار التابعة للوزارة، على خلفية مشاركتها في "مؤتمر التطبيع" الذي اُقيم أربيل.



وذكرت الوزارة في وثيقة صادرة عنها أنه "بناء على ما جاء بالفقرة (1) من توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 3951 ذي العدد 14464 في 2021/9/25 المشكلة في الهيئة العامة للآثار والتراث والخاصة بالنظر في المخالفات المرتبكة من قبل الموظفة (سحر كريم عبد العالي غافل النصيري)، الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا، تقرر عزل السيدة (سحر كريم عبد العالي غافل النصيري) الموظفة بعنوان (باحث أقدم) في الهيئة العامة للآثار والتراث من الوظيفة".



وأضافت، أن "القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة ( 8/ ثامنا /1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، لإتيانها أفعالاً تتنافي وقواعد السلوك الوظيفي، وتمثيل خروق لقوانين العراق وتوجهاته السياسية، مما يجعل بقاءها بالوظيفة مضرة بالمصلحة العامة".





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