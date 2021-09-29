بالوثيقة.. الثقافة تصدر أمراً وزارياً بحق الموظفة ’سحر كريم’ بعد مشاركتها في مؤتمر أربيل

2021/09/29 | 18:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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الثقافة تصدر أمراً وزارياً بحق الموظفة ’سحر كريم’ بعد مشاركتها في مؤتمر أربيل أولاً على النور نيوز.

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