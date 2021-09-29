الكاظمي يؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية

2021/09/29 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، داعيا المرشحين الى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين الى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار.وكتب الكاظمي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي :" تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الاعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والانسانية العالية ".واضاف :" نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية.وندعو المرشحين الى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين الى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار "./انتهى5

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