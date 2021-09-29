أول امرأة تُكلف برئاسة حكومة دولة عربية.. من هي نجلاء بودن؟

2021/09/29 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجلاء بودن هي أول سيدة تُكلف بتشكيل حكومة في تونس وفي العالم العربي، وتبلغ من العمر 63 عامًا.عملت في وزارة التعليم العالي في تونس، حسب إذاعة موزاييك، في حين قال الرئيس التونسي بعد تكليفها إن هذا التعيين بمثابة "شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية".

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