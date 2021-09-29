الحشد الشعبي يطيح بارهابي في الفلوجة

2021/09/29 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، الاطاحة بارهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من فوج مغاوير واستخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي، […]

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