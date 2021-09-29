السعودية تطلق

2021/09/29 | 18:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: دشّنت مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، "منصة مجموعة العشرين للمياه" التي أنشأتها المملكة العربية السعودية، وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى.وجاء تدشين المنصة، خلال اللقاء الثاني لحوار المياه الذي استضافته …

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