الكاظمي: ‏تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان الامام السيستاني حول الانتخابات وندعو الى المشاركة الواسعة

2021/09/29 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى الالتزام بالقانون والمشاركة الواسعة بالانتخابات.وقال الكاظمي في تدوينة: “تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان، الامام السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية”.واكد على “التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية”، داعيا المرشحين إلى “الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار”.[…]

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