“الخروقات الأمنية”.. دعوة برلمانية لتشكيل لجنة مختصة لمتابعتها

2021/09/29 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى تشكيل لجنة امنية مختصة لمتابعة الخروقات المتكررة في المحافظة، فيما استبعد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، أن يؤثر ارتفاع وتيرة الخروقات الامنية على موعد إجراء الانتخابات.

وقال الدهلكي في حديث صحفي، إن “محافظة ديالى تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية الى العديد من الخروقات الامنية من بينها استهداف مدنيين بعبوة ناسفة واستهداف قوات الشرطة في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة، اضافة الى استهداف قوات الجيش بهجوم إرهابي في قضاء المقدادية ناهيك عن حوادث اخرى هنا وهناك راح ضحيتها العديد من الأبرياء من المدنيين وقواتنا الامنية بين شهيد وجريح”.

واضاف الدهلكي، “اننا في الوقت الذي نرفض ونستنكر هكذا اعمال ارهابية جبانة، فاننا نشد على أيدي القادة الامنين الابطال في ديالى لمحاسبة المجرمين ومنع القتلة من تحقيق مآربهم وما يطمحون له من فوضى لتحقيق احلامهم الاجرامية الخبيثة”، معتبراً أن “ارتفاع وتيرة العمليات الارهابية مع قرب الانتخابات، يضاف اليها حساسية المحافظة مجتمعيا وجغرافيا، يجعلها بحاجة الى إجراءات خاصة يتبناها القائد العام للقوات المسلحة بشكل شخصي من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف الخطير، لضمان عدم حصول اي انتكاسة تنعكس سلبياتها لا سامح الله على جميع المناطق”.

واكد ان “ديالى تريد اليوم النهوض بقوة وان تأخذ مكانها الصحيح بما يحقق طموح اهلها، وهذا الامر لن يتحقق الا من خلال الانتخابات، ونعتقد ان أي محاولات لايجاد فوضى قبل الانتخابات لضمان عزوف الجماهير عن المشاركة سيكون خلفه أجندات لا تريد الى ديالى النهوض وتحقيق التغيير والاصلاح وهو الامر الذي يستوجب وقفة جادة من جميع الاطراف الحريصة على أمن وسلامة المحافظة واهلها”.

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