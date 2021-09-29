الكاظيم يؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية

2021/09/29 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية”

واضاف “نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار”.

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