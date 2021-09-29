رئاستا الجمهورية والحكومة تعلقان بيان المرجع السيستاني

2021/09/29 | 18:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوجيهات الصادرة عن المرجع السيستاني حول الانتخابات، موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للموان ص

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