الصحة النيابية توضح إمكانية الاستعانة بالكلاب البوليسية لكشف المصابين بكورونا

2021/09/29 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأصدرت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن إمكانية الاستعانة بالكلاب البوليسية لكشف المصابين بفيروس كورونا، فيما أكدت أن وزارة الصحة لا تخطو أي خطوة دون استشارة منظمة الصحة العالمية. وقال عضو لجنة الصحة، مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاستعانة بالكلاب البوليسية لكشف المصابين بفيروس كورونا غير معتمد من منظمة who ومنظمة الصحة العالمية"، موضحا أن "الوزارة لا تخطو أي خطوة دون الاستشارة من منظمة الصحة العالمية".وبشأن التقديم على البطاقة الدولية، أكد أنه "مفتوح عبر الانترنت ويستوعب جميع المتقدمين".وأضاف، أن "المنفذ الالكتروني الخاص بالبطاقة الدولية سهل عملية التقديم، لأن اغلب العراقيين لديهم انترنيت في بيوتهم ويمكنهم التقديم من المنازل".

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