2021/09/29 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، عن مصير مبادرة “المكافأة” المالية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لدعم جهود المفوضية من أجل استلام المواطنين بطاقاتهم البايومترية.وقالت مساعدة الناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف مصير “مكافأة الناخبين” المركز الخبري الوطني.

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