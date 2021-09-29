2021/09/29 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بالتزوير واخر بالنصب والاحتيال ضمن سيطراتها.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة شاطئ التاجي التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال بعد تدقيق اسمه في حاسبة الاشخاص المطلوبين فيما القت مفارز سيطرة المعامل والتابعة لذات المديرية المذكورة القبض على متهم وفق قضايا تتعلق بالتزوير مطلوب الى مديرية الجريمة المنظمة".

واضافت انه "تم اقتياد المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تطيح بمزور ونصاب في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تطيح بمزور ونصاب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).