أبرز أعراض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا … تعرف عليها

2021/09/29 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، "سي دي سي"، أن الآثار الجانبية التي رصدت عند الأميركيين الذين تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مماثلة في الغالب، مع اختلافات طفيفة، للأعراض الناتجة عن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى أن الدراسة التي صدرت، الثلاثاء، تقدم رؤية حول سلامة جرعات اللقاح الإضافية، في وقت تطرح فيه الولايات المتحدة خطة تلقيح معززة لكبار السن والعاملين في الوظائف عالية الخطورة.

وفي عرض للدراسة، قالت شبكة أن بي سي نيوز، إن "سي دي سي" وجدت أن الآثار الجانبية لتلقي لقاح فايزر أو موديرنا اعتبرت في الغالب خفيفة أو معتدلة، وهي تتراوح عموما بين الألم في الذراع والتعب والصداع.

لكن الشبكة أضافت أن ألم الذراع أكثر شيوعيا إلى حد ما بعد الجرعة الثالثة مقارنة بالثانية، فيما وجدت الدراسة أن الصداع والشعور بالتعب أقل شيوعا في الجرعة الثالثة.

وتبدأ الأعراض بالظهور، بشكل عام، في اليوم التالي لتلقي اللقاح.



وقال 28 في المئة من المشمولين بالدراسة إن تلك الأعراض منعتهم من من أداء نشاطاتهم العادية اليومية.

واعتمدت مخرجات الدراسة على بيانات جمعت مما يقرب من 12600 شخص تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة Pfizer-BioNTech أوModerna.

والجمعة، صادقت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على توصيات بجرعة ثالثة من لقاح فايزر Covid-19 لبعض الفئات المعرضة للخطر.

ووقعت روشيل والين**** على التوصيات الخاصة بجرعة معززة من لقاح Pfizer-BioNTech بعد أن وافق عليها المستشارون الخميس.

وتلقى حوالي 3.4 مليون أميركي جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا منذ الثالث عشر من أغسطس الماضي، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

والأربعاء الماضي، أجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس.

وبحسب القرار سيتم السماح بالجرعة الثالثة من اللقاح، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما، وكذلك "العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس".

وأشارت الهيئة إلى أن الجرعة الإضافية من لقاح فايزر يجب أن تمنح بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعتين الأساسيتين.

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