مطار النجف يستقبل اكثر من 8 الاف زائر

2021/09/29 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / نينا / اعلنت إدارة مطار النجف الدولي ، عن نجاح الخطة الأولى لاستقبال زائري الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين (عليهما السلام) في الزيارة الأربعينية .وقال مدير مطار النجف الأشرف الدولي الكابتن حكمت أحمد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، انه " تم نجاح الخطة الأولى لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والقادمين من جميع أنحاء العالم ، والبالغ عددهم 84790 زائراً من مختلف الجنسيات وبواقع 544 رحلة خلال عشرة أيام "، مشيرا الى تضافر جهود جميع أقسام المطار والأجهزة الساندة ، حيث عملوا كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات للزائرين ./انتهى

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