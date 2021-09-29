النقل تؤكد استمرار اعتماد بطاقة اللقاح الدولية وفحص كورونا للمسافريـن

2021/09/29 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جددت وزارة النقل ، تأكيدهـا الزام المسافرين ، القادمين والمغادرين ، بالحصول على البطاقة الدولية للتطعيم ضد فيروس كورونا وايضا نتيجة فحص pcr سالبة .واشارت سلطة الطيران المدني العامة الى ، قرار مجلس الوزراء رقم 22 في 6/8 من هذا العام الذي اقر الزام جميع المسافرين بالحصول على البطاقة الدولية للتطعيم وايضا نتيجة فحص pcr سالبة ، وذلك لحين اصدار توجيهات جديدة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يتعلق باجراءات السفر للمغادرين والقادمين .وكانت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، تداولت اليوم الاربعاء ، وثيقـة منسوبـة الى سلطة الطيران المدني توصي بالتريث في العمل ببطاقة اللقاح الدولية ، والاعتماد فقط على فحص كورونا سالب قبل المغادرة بـ 72 ساعة للمسافرين ./انتهى5

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