2021/09/29 | 18:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة الثقافة، اليوم الاربعاء، عزل الموظفة “سحر الطائي” بسبب حضورها مؤتمر للتطبيع في أربيل خلافا للقانون.وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، أنه “بناء على ما جاء بالفقرة (1) من توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 3951 ذي العدد 14464 في 2021/9/25 المشكلة في الهيئة العامة للآثار والتراث والخاصة بالنظر في المخالفات المرتبكة من قبل الموظفة (سحر كريم عبد العالي غافل النصيري)، الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا، تقرر عزل السيدة (سحر كريم عبد العالي غافل النصيري) الموظفة بعنوان (باحث أقدم) في الهيئة العامة للآثار والتراث من الوظيفة”.وأضافت، أن “القرار جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



قرار وزاري بعزل سحر الطائي لمشاركتها في مؤتمر التطبيع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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