رئيس الجمهورية يعلق على توجيهات المرجع السيستاني حول الانتخابات

2021/09/29 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الأربعاء، على التوجيهات الصادرة عن

المرجع الديني الاعلى، السيد علي

السيستاني، حول الانتخابات.

وقال صالح في تغريدة له، إن "تلك

التوجيهات هي موقف وطني حريص وفي ظرف

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