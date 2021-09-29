الحكيم يبحث مع الحلبوسي

2021/09/29 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية

السيد عمار الحكيم، الاربعاء، مع رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطورات

المشهد السياسي والأمني، و الإستحقاق

الإنتخابي القادم.

وأكد الحكيم، خلال بيان، تلقته وكالة

ن

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