بعد بيان المرجع السيستاني.. الكاظمي يوجه دعوة للمرشحين والناخبين

2021/09/29 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، دعوة للمرشحين

والناخبين، وذلك بعد بيان المرجع

الديني الأعلى السيد علي السيستاني حول

الانتخابات المقبلة.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "تلقينا

بمسؤول

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