الطيران المدني تعلن التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR

2021/09/29 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR.

وقالت السلطة في بيان صحفي، انه “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق”.

واضافت انه سيتم “الإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم”.

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