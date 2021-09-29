العامري يعلق على بيان السيستاني: الانتخابات هي الفرصة الاخيرة

2021/09/29 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام لتجمع المنتج الوطني جاسم العامري، اليوم الاربعاء، على بيان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، معتبراً أن الانتخابات هي الفرصة الاخيرة.

وقال العامري في بيان صحفي، “نثمن دور المرجعية في دعم المخلصين وحث الناخبين على المشاركة الواسعة من اجل التغيير واختيار الانسب لأدارةالملفات المهمة في البلد خاصةً الملف الاقتصادي”.

ودعا العامري الى “تمحيص عميق في اختيار الشخوص”، عاداً هذه الانتخابات “هي الفرصة الاخيرة ونتأجها ستكون كارثية اذا ما تم الاختيار الدقيق الذي يبعد الفاسدين عن سدة الحكم”.

وكان مكتب السيد السيستاني، أصدر اليوم الاربعاء بياناً حث فيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكداً على ضرورة آخذ المواطنين العِبَر والدروس من التجارب الماضية وأن يعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد.

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