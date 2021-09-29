2021/09/29 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يستجيب لطلبات مزارعي ديالى بشأن شمولهم بالخطة الزراعية الشتوية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يستجيب لطلبات مزارعي ديالى بشأن شمولهم بالخطة الزراعية الشتوية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يستجيب لطلبات مزارعي ديالى بشأن شمولهم بالخطة الزراعية الشتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).