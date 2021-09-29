المرجع السيستاني يضع خارطة طريق للتصويت في الانتخابات العراقية

2021/09/29 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أن "المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة"، وتابع أنها "الطريق الأسلم" لتفادي "خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".

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