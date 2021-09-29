اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها ليوم الاقتراع

2021/09/29 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، جاهزيتها ليوم الاقتراع في العاشر من تشرين الأول المقبل.

المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية قال في بيان إن اللجنة استضافت مديري الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات خلال الاجتماع الدوري واستمعت الى عروض وتقييمات مفصلة للواقع الأمني في محافظاتهم وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، وأصدرت توجيهاتها وتوصياتها للجان الفرعية وبما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وأضاف، أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن اللجنة راجعت خطتها المتعلقة بأمن مخازن المفوضية ومراكز الاقتراع، وأكدت جهوزيتها الكاملة لتأمين العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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