السلطات العراقية تقرر التريث باعتمادة الشهادة الدولية للتلقيح في المطارات

2021/09/29 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، الأربعاء، التريّث باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

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وقالت السلطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيلول 2021)، إنه "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تنوه لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق".

وأضافت، أنه "سيتم الاعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

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