2021/09/29 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، المحكومين المسموح لهم بالتصويت في انتخابات تشرين، فيما أحصت أعداد المراكز الانتخابية الخاصة بالنازحين.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هم المحكومين المسموح لهم بالتصويت..مفوضية الانتخابات تجيب المركز الخبري الوطني.

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