2021/09/29 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، ضبط عجلة محملة بـ30 طن من السكراب معد للتهريب من محافظة ديالى الى اقليم كردستان.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلة محملة بـ 30 طن من السكراب معد للتهريب الى كردستان المركز الخبري الوطني.

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