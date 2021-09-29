السعودية تعلن تفاصيل لقاء محمد بن سلمان وأكبر مسؤول أمريكي في عهد بايدن

2021/09/29 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن تفاصيل اللقاء الذي عُقد، الاثنين الماضي، بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي يعد أكبر مسؤول أمريكي يزور المملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن

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