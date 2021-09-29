البهادلي: من يبيع صوته لا يحتج على السياسيين الفاسدين في المستقبل

2021/09/29 | 20:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية، دكتور مصطفى البهادلي، اليوم الاربعاء، ان من يبيع صوته لا يحتج على السياسيين الفاسدين في المستقبل، فيما اشار الى ان موقف الفتح ضد التطبيع موقف ديني عقائدي وطني.وقال البهادلي لبرنامج “بضم العين” ان “بيان المرجعية العليا حسم الامر حول ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات”، موضحا انه “لا خيار امامنا سوى […]

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