2021/09/29 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق زعيم تحالف "قوى الدولة" عمار الحكيم، الأربعاء، بشأن توصيات المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني حول الانتخابات في العراق.



وقال الحكيم في تغريدة له، "باعتزاز تلقينا بيان المرجعية الدينية العليا الذي حثت من خلاله أبناء الشعب العراقي على المشاركة الفاعلة والواعية والمسؤولة في الانتخابات التشريعية المرتقبة".وأضاف، أن "فقرات البيان تنم عن حرص أبوي مسؤول، ونظرة عميقة لمجريات الأمور وتحديات الحاضر والمستقبل، وشعور وطني يستدعي الوقفة الجادة والاستجابة الشاملة من قبل الشعب لتغيير الواقع لا سيما بعد أن اعتبرتها المرجعية العليا الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل، وفيما نضم صوتنا إلى هذا النداء الكبير فإننا نعقد الأمل على أبناء شعبنا لتلبيته وتسجيل ملحمة وطنية كبرى لإحداث التغيير المنشود وصولا إلى بناء دولة كريمة مقتدرة يرفل شعبها تحت فيئها بالخير والبركات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلق على توصيات السيد السيستاني حول الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلق على توصيات السيد السيستاني حول الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).