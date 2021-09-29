الزبيدي لـ”النور”: معالجة الملف الأمني أبرز ما تحتاجه ديالى

2021/09/29 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن محافظة ديالى، الدائرة الأولى (تسلسل 57) حسين الزبيدي، أن مناطق محافظة ديالى تعاني من خلل واضح في مسالة الخدمات، ومسائل أخرى، بحاجة إلى جهود كبيرة.وقال الزبيدي في تصريح لـ”النور نيوز”: “إن الوضع الأمني في المحافظة بحاجة إلى معالجة كبيرة وتدخل من الجهات المعنية، بما يوفر الأمن المستدام للمواطنين، …

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