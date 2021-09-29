الطيران المدني تعلن التريّث باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا

2021/09/29 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، الأربعاء، التريّث باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا.وقالت السلطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تنوه لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين …

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