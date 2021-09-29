الكاظمي يغرد بشأن بيان السيد السيستاني حول الانتخابات

2021/09/29 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ان بيان السيد السيستاني حول الانتخابات حمل مضامين وطنية إنسانية عالية.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعها “النور نيوز” تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، علي السيستاني ، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية”.وأضاف “نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية”، داعيا “المرشحين …

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