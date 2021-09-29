اعتزال أسطورة الملاكمة ماني باكياو من أجل رئاسة الفلبين

2021/09/29 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن ماني باكياو أسطورة الملاكمة ، الاعتزال رسمياً، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة استمرت 26 عاماً، حيث وضع بطل العالم في ثماني فئات مختلفة والسناتور الفلبيني حداً لمسيرته.واعتزل الفلبيني المخضرم الملاكمة للتركيز على أكبر نزال في مشواره السياسي وهوعضو بمجلس الشيوخ ، بخوض المنافسة على منصب رئيس البلاد في الانتخابات المقررة في 2022.ويأتي قرار الملاكم الفلبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان الأسطورة الحيّة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 ايار 2022 في بلاده ".وأعلن باكياو 42 عاماً ترشحه للرئاسة بعد أسابيع عدة من خسارته لنزاله الاحترافي الأخير في 22 اب الماضي في لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوجاس ".ويعتبر باكياو الملقب بـ"باك مان" الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، وفخراً للفلبينيين ".بدأ باكياو مسيرته في عالم الملاكمة المحترفة في يناير 1995 مقابل منحة قدرها ألف بيسوس 22 دولاراً، قبل أن يجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار ".ودخل باكياو العمل السياسي عام 2010، عندما انتُخب نائبًا، قبل أن يصبح سيناتور في عام 2016، ويحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل الذي يبلغ تعداد سكانه 110 ملايين نسمة "./انتهى2

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