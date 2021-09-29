رقم قياسي جديد ينتظر رونالدو في دوري أبطال أوروبا

2021/09/29 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، تسجيل رقم قياسى جديد في مسيرته مع الإنجازات حال مشاركته مع النادي الانكليزي في مواجهة فياريال الإسباني ، المقرر إقامتها على ملعب "أولد ترافورد"، في الساعة العاشرة من مساء ,اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021-2022.وسينفرد رونالدو بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في حال ظهوره في مواجهة فياريال، حيث يرفع رصيده وقتها إلى 178 مباراة ليتخطى الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس الذي يتقاسم معه الرقم حاليا برصيد 177 مباراة لكل منهما ".وعادل رونالدو رقم كاسياس عقب مشاركته فى المواجهة الأوروبية الماضية أمام يونج بويز السويسرى، حيث سجل الدون ظهوره الأول بقميص مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس الإيطالي".ويعد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا خلال 177 مباراة خاضها في المسابقة قبل مباراة فياريال "./انتهى2

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