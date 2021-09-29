2021/09/29 | 20:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تحدد المحكومين المسموح لهم بالتصويت وتحصي المراكز الانتخابية للنازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/29 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تحدد المحكومين المسموح لهم بالتصويت وتحصي المراكز الانتخابية للنازحين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تحدد المحكومين المسموح لهم بالتصويت وتحصي المراكز الانتخابية للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).