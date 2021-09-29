2021/09/29 | 20:13 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 07:51 مساءً

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الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن شركات الطيران وبطاقات التلقيح

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران بشأن بطاقة التلقيح الدولية.



وقالت السلطة في بيان، إنها "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

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