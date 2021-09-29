لجنة إعادة المفسوخة عقودهم تحدد الموعد الاخير لملء الاستمارة الإلكترونية

2021/09/29 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم، اليوم الاربعاء، اخر موعد لملء الاستمارة الإلكترونية.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “آخر يوم لملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالعودة سيكون يوم غد […]

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