ثنائي منتخب إنجلترا السابق يختلفان حول الأفضل بين صلاح وسواريز

2021/09/29 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاختلف ريو فيرديناند ومايكل أوين ثنائي منتخب إنجلترا السابق، اليوم الأربعاء، في الرأي حول محمد صلاح نجم ليفربول ومقارنته بلويس سواريز كأحد أعظم مهاجمي الريدز في التاريخ الحديث.وأحرز سواريز، الذي يلعب الآن مع أتلتيكو مدريد، 82 هدفا في 133 مباراة خلال فترة تواجده في ملعب أنفيلد، في حين سجل صلاح 133 هدفا في 211 مباراة مع الحمر.وقال فرديناند لقناة بي تي سبورت: "بالنسبة لي محمد صلاح هو الأفضل، بسبب ما فعله في المواسم الأربعة الماضية، كما أنه هداف ليفربول هذا الموسم أيضا، أعتقد أنه رائع".أضاف "ما يتوج كل ذلك أنه كان جزءا لا يتجزأ من فريق فاز بألقاب ثمينة، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".وأردف مدافع مانشستر يونايتد السابق "تحب مشاهدة صلاح كهداف حاسم داخل وخارج منطقة الجزاء".وأتم "نعم سواريز لعب موسما رائعا مع ليفربول، لكن ما فعله صلاح يجعلني لا استطيع تجاهله، خاصة بسبب التتويج بالدوري بقميص ليفربول".ورد أوين على فيرديناند بقوله "لم أر قط شيئا في حياتي مثل موسم 2013-2014 الذي لعبه لويس سواريز تحت قيادة بريندان رودجرز، كموسم لمرة واحدة، كان رائعا".سواريز سجل 31 هدفا وصنع 17 في الموسم الذي خسر فيه ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بصعوبة.واختلف فرديناند في الرأي وقال إن أهم شيء هو أن أداء صلاح قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في حين فشل سواريز في الحصول على اللقب.وأضاف أوين "سواريز كاد يفعل ذلك، لقد أفلت اللقب من أيديهم في الأمتار الأخيرة".وأكمل "لا تقل هذا بسبب أن صلاح فاز بالدوري مع ليفربول فقط، لقد لعبنا مع لاعبين توجوا بلقب الدوري 6 أو 7 مرات، لكنهم لم يكونوا بمستوى ستيفن جيرارد أو لويس سواريز".واعترف أوين "نحن نتحدث عن مدى جودة اللاعبين، في موسم واحد، لكن صلاح يفعل ذلك لمدة 4 سنوات، نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين في العالم".وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي.وتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب المسابقة بعد مرور 6 جولات، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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