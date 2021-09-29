"أعظم من استلقى على الأرض".. لماذا فعل ميسي ذلك؟

2021/09/29 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن النقاد أقل دهشة، حتى أن لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند انتقد ما اعتبره "عدم احترام" بوضع ميسي في مثل هذا الموقف.

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