آلاء حسين توجه رسالة تحذير إلى سماسرة المرشحين من أصحاب ’الولاءات للقتلة’

2021/09/29 | 20:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت الفنانة العراقية آلاء حسين، الأربعاء، مسؤولي الحملات الانتخابية من أصحاب الولاءات لمن وصفتهم بـ "القتلة والسارقين"، من مراسلتها او الاتصال بها، وإلّا ستقوم بفضحهم أمام الرأي العام.

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وشاركت حسين، قصة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، رصدها "ناس" (29 أيلول 2021)، جاء في نصّها "اقسم بالله..



انشر محادثاتكم بالارقام والاسماء وجهات العمل والمرشحين".

وأضافت "أي واحد مسؤول عن إعلانات مرشح أو لديه ولاء فارغ لأي قاتل أو حرامي ويكتبلي شي أو يتصل افضحه واسقطه بـ(ستوري) واحد، هو والمرشح (الفاكس) مالته كائن من يكون".

وتابعت الفنانة العراقية، "عار على اي اعلامي يعمل بحرية التعبير والوطنيات وبسرعة يبيع كلشي للمرشحين ويدافع عنه وكأنه نبي"، على حد تعبيرها.

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