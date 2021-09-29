2021/09/29 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى أن اتفاق الدوحة سمح لحركة طالبان باكتساب القوة، وقال أمام أعضاء مجلس النواب إن "العديد" من سجناء طالبان الذين أفرجت عنهم الحكومة الأفغانية كشرط للاتفاق عادوا للانضمام إلى صفوف الجماعة المتشددة.

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