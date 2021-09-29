2021/09/29 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يتجه نحو ربط سككي مع 6 دول) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6Jc6zk_GIWE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يتجه نحو ربط سككي مع 6 دول) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يتجه نحو ربط سككي مع 6 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).