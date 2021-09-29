محلل سياسي: الحشد الشعبي ساهم امنيا بنسبة عالية وحافظ على العملية السياسية

2021/09/29 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حيدر رشيد، اليوم الاربعاء، ان الحشد الشعبي ساهم امنيا بنسبة عالية وحافظ على العملية السياسية، فيما لفت ان امريكا لم تخدم العراق ولم تحل له ازمة ابدا ولا يمكن الاعتماد عليها.وقال رشيد لبرنامج “ضم العين؛، ان “المرجعية دعت الى اختيار الافضل والافضل يجب ان يكون لديه برنامج سياسي وانتخابي”، مبينا […]

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